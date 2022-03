Acompanhe a análise do capítulo 8 de Êxodo

Compartilhamentos

Bom dia! As rãs enfestaram todas as casas egípcias. Os magos do faraó usaram o ocultismo, mas só pioraram o problema. Só quando Moisés orou é que os animais desapareceram. Ninguém é páreo para Deus. Vamos ouvir a análise do capítulo 8 de Êxodo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha um feliz sábado.