Novas imagens revelam ‘fechada’ e perseguição antes de homicídio de tenente

Vídeos coletados pela polícia praticamente confirmam que houve discussão no trânsito antes de capitão matar tenente

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Imagens de câmeras de segurança coletadas pela Polícia Civil do Amapá revelaram mais detalhes sobre a dinâmica dos fatos que terminaram com o homicídio do tenente da PM Kleber dos Santos Santana, de 42 anos, assassinado a tiros pelo colega de farda e capitão da reserva, Joaquim Pereira da Silva, de 61 anos.

No último sábado (5), houve uma reprodução simulada dos fatos. A morte aconteceu na manhã do dia 24 no cruzamento da Rua Odilardo Silva com Avenida Cora de Carvalho, no Centro de Macapá. O autor do homicídio alega que não houve discussão e não sabe explicar porque o tenente teria supostamente lhe apontado uma arma, o que o teria obrigado a reagir atirando. A síntese das imagens, contudo, mostra que de fato houve um desentendimento momentos antes da tragédia.

A primeira imagem foi gravada na Avenida Mendonça Furtado. Às 7h30min e 31 segundos, a picape Ranger do capitão Joaquim passa devagar pelo local. 10 segundos depois aparece o veículo Ônix do tenente Kleber já em velocidade.

A câmera de outro estabelecimento mostra o Ônix fazendo a conversão à esquerda na Odilardo Silva. O condutor da Ranger fecha a passagem do Ônix, propositalmente. O tenente freia o carro quase batendo em uma calçada.

Na sequência, a terceira câmera mostra que o Ônix segue a picape que logo acelera. Os dois veículos emparelham no cruzamento da Odilardo com a Almirante Barroso, nas proximidades de uma escola particular e seguem assim por metros.

O Ônix ultrapassa a Ranger, logo depois o veículo para. É neste momento que teriam ocorrido os disparos. O atirador aparece saindo da Ranger, indo para trás do veículo e depois de observa que a vítima estava sem vida. Em seguida, o capitão foge do local.

O delegado Luiz Carlos Júnior, que preside o inquérito, falou do andamento do caso.

“Fizemos a reprodução simulada no sábado. O objetivo foi verificar se uma testemunha que afirmou ter visto o tenente apontar a arma tinha condições de avistar isso da posição em que se encontrava no momento do crime. O segundo ponto foi verificar se o atirador conseguiria avistar a arma da vítima se essa arma estivesse em outra posição do corpo dela. O terceiro ponto foi definir o momento e local em que o atirador estava quando iniciou os disparos”, disse.

“Agora vou aguardar os laudos periciais para concluir as investigações. Os peritos têm o prazo de 10 dias para apresentar o laudo”, acrescentou.