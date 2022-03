Ouça a análise do capítulo 16 de Êxodo

Bom dia! O povo de Israel encontrou Sim, um local agradável no deserto que parecia um oásis, mas ainda não era aquele o local escolhido por Deus. Diante das dificuldades do deserto, o povo começou a se rebelar, apesar de todo o cuidado que o Senhor tinha com eles durante a jornada. Eles preferiam a comida do Egito. Deus providenciou o maná. Ouça a análise do capítulo 16 de Êxodo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha um ótimo domingo.