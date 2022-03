Ouça a análise do capítulo

Bom dia! Moisés recebia do povo muitas questões do dia a dia para serem resolvidas. Acredita-se que entre as nações, apenas Israel possuía um conjunto de leis e entendimentos sobre os direitos de todos. Mas o justo não precisa da lei, pois já vive com justiça. Ouça a análise do capítulo 21 de Êxodo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima sexta-feira (25).