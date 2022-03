Chegamos ao capítulo 26 de Êxodo e a construção do primeiro tabernáculo

Compartilhamentos

Bom dia! Impressionante a quantidade de detalhes que Deus repassou aos hebreus sobre como deveria ser construído o Tabernáculo, a primeira casa de oração do povo de Israel após a saída do Egito. A estrutura tinha vários compartimentos e portas. Na nova aliança, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ouça a análise do capítulo 26 de Êxodo com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima quarta-feira (30).