O erro terrível; OUÇA

Bom dia! Depois de ser advertido por Moisés, o faraó pergunta: “Quem é esse Deus?”, e decide punir o povo determinando que os tijolos passassem a ser feitos sem palha, o que significa um sacrifício físico ainda maior. Moisés viu que não seria fácil libertar o povo, que já começava a se rebelar por ser acostumado a ser escravo. Não conhecer a Deus é um erro terrível. Ouça a análise do capítulo 5 de Êxodo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quarta-feira (9).