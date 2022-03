Chegamos ao capítulo 19 de Êxodo

Bom dia! O povo tinha acampado aos pés do Monte Sinai no terceiro mês de uma jornada que deveria durar 40 dias. Na montanha sagrada, Deus falaria a Israel, que seria o exemplo para todas as nações. Acostumados a ver os ‘deuses’ do Egito, alguns queriam ver Deus e ouvi-lo pensando que poderiam fazer esculturas. Os incríveis acontecimentos do capítulo 19 de Êxodo são analisados hoje (23) com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.