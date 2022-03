Ouça a análise do capítulo 9 de Êxodo

Bom dia! Apesar de todos os sinais de pragas, o faraó se recusava a libertar o povo israelita. Durante o envio de mais cinco pragas sobre o povo do Egito, Deus protegeu as pessoas que o temiam e praticavam o que é justo, independentemente de suas origens. Isso ainda acontece. Ainda há tempo de sermos abrigados por Deus. Ouça a análise do capítulo 9 de Êxodo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha um ótimo domingo (13).