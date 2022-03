Ouça a análise do capítulo 25 de Êxodo

Bom dia! O tabernáculo no deserto foi o primeiro local de culto da jovem nação de Israel. O povo usou todos os bens mais preciosos que levaram do Egito (os despojos) para constituir o Santuário e a Arca da Aliança, onde seriam colocadas as Tábuas dos Mandamentos. O nosso corpo também é um santuário. Ouça a análise do capítulo 25 de Êxodo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima terça-feira (29).