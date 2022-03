Oiapoquenses levam folia para a Guiana Francesa

A grande atração por lá é o bloco de brasileiros, sempre trazendo na frente Porta estandarte com a bandeira do Brasil.

Compartilhamentos

Por HUMBERTO BAÍA

Uma festa de cores dava o tom e o ritmo da festa em São Jorge de Oiapoque, a vizinha cidade francesa, que faz fronteira com o Amapá, a 600 km de Macapá. Brasileiros e guianeses fizeram a festa durante o carnaval da fronteira.

A segunda-feira de carnaval é o principal dia da programação por lá. A grande atração, sem dúvida, é o bloco de brasileiros, sempre trazendo à frente uma porta-estandarte com a bandeira do Brasil. As passistas são uma tração à parte.

Mesmo com o valor da travessia para São Jorge custar R$ 50, e uma lata de cerveja salgados R$ 12, muitos ‘oiapoquenses’ atravessam a fronteira para fazer a festa na cidade vizinha na Guiana Francesa.

A procura foi grande porque em Oiapoque ainda está cancelado o carnaval, por conta da pandemia de covid-19 e as restrições sanitárias.

Blitz

Do lado brasileiro, a secretária de Cultura do município brasileiro, Bárbara Senna, organizou uma blitz de conscientizar as pessoas a utilizar preservativo durante o período carnaval. A atividade contou com o apoio do Instituto de Trânsito de Oiapoque (Intrans).