Ônibus fica destruído em incêndio

Coletivo fazia a linha Macapá/Santana. Acidente ocorreu no Centro do município santanense, a 17 km da capital.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um ônibus que fazia a linha metropolitana entre as cidades de Macapá e Santana ficou destruído após pegar fogo, na tarde do último domingo (20).

O caso aconteceu na Avenida Princesa Isabel, entre as ruas Ubaldo Figueira e Adálvaro Cavalcante, no Centro do município, a 17 km da capital.

Segundo informações de testemunhas, os passageiros sentiram um cheiro forte de fumaça dentro do coletivo, que pertence a empresa Viação Macapá.

Logo, todos desceram em desespero do veículo. As chamas iniciaram e atingiram toda a estrutura do ônibus. A suspeita é de que uma pane elétrica pode ter originado o fogo.

Muitos curiosos começaram a gravar o controle das chamas feito por equipes do Corpo de Bombeiros Militar.

Ninguém ficou ferido. A reportagem procurou o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap), que ainda não se posicionou sobre o assunto até esta publicação.