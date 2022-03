Operação ‘asfixia’ o tráfico na Baixada Pará

Objetivo é se fazer presente de forma mais incisiva em locais de maior incidência da criminalidade em Macapá.

Três pessoas foram presas em flagrante durante uma ação da Polícia Civil do Amapá focada no tráfico de drogas que domina a Baixada Pará, área de pontes localizada no Bairro Perpétuo Socorro. nenhum nome foi divulgado pelas autoridades.

A ação ocorreu no fim da tarde desta quinta-feira (10) e entrou pela noite, com a presença de 60 policiais civis. Esta foi a 1ª fase da “Operação Asfixia”, que ocorrerá também em outros locais da capital com alta incidência de criminalidade.

Mais de 200 pessoas foram abordadas e tiveram seus dados pessoais consultados na base de dados da polícia e da justiça. Dois indivíduos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e uma mulher foi presa pelo mesmo crime após constatação de mandado de prisão em aberto.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Uberlândio Gomes, a inteligência mapeou os locais onde são praticados com maior frequência os crimes de tráfico de drogas, homicídio e roubo, e onde estão concentrados os integrantes de organização criminosa.

“Nesse primeiro dia de operação, atendemos a um apelo dos moradores da Baixada Pará para que a Polícia Civil estivesse no local de forma mais incisiva. Muitas pessoas que foram abordadas pelas equipes respondem a processo judicial em liberdade, inclusive, utilizam tornozeleira de monitoramento eletrônico. Iremos continuar fazendo incursões em áreas de ressaca, vielas, travessas, em qualquer lugar”, informou o delegado-geral.

Ele também mandou um recado aos criminosos que têm desafiado a polícia através de redes sociais e a população.

“Chegou ao nosso conhecimento que membros de organizações criminosas estão dizendo que em certas localidades a Polícia não entra. Quanto a isso, eu quero deixar um recado: a Polícia entra em qualquer lugar; onde o criminoso estiver, a Polícia Civil se fará presente”, frisou o Delegado-Geral.