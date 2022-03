Operação prende 15 acusados de crimes graves contra mulheres

Ação é da Delegacia de Mulheres do Amapá, que fiscalizou 100 medidas protetivas e mandou acusados para o Iapen.

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Civil do Amapá começou a fiscalizar o cumprimento de 100 medidas protetivas no município de Macapá. A ação policial, que é a 1ª Operação Penha de 2022 – uma referência à Lei Maria da Penha – faz alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado na última terça-feira (8), data da operação.

Nesta quinta-feira (10) foi divulgada uma parcial da ação. De acordo com a delegada Sandra Dantas, que está à frente da operação coordenada pela Delegacia de Crime Contra as Mulheres (DCCM), um dos objetivos é promover um trabalho preventivo para evitar crimes mais graves contra as mulheres.

“Têm alguns casos delicados que ainda estão chegando, onde as mulheres, com medo de denunciar novamente, aproveitaram a oportunidade que a delegada de polícia e equipes estiveram em sua casa e pediram apoio novamente. Elas vão ser atendidas e vamos requerer a prisão desses agressores”, detalhou Sandra Dantas.

Ainda segundo a delegada, nesses dois dias também já foram cumpridos 28 mandados de prisão, que resultaram em 15 acusados encaminhados ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), na zona oeste de Macapá.

“Os homens estão envolvidos em casos que vêm ocorrendo desde janeiro de 2022. Eles descumpriram a medida protetiva e tentaram contra a vida das ex ou atuais companheiras”, detalhou Dantas.

Os agressores responderão por crimes como: ameaça, lesão corporal, estupro ou tentativa de feminicídio.

Um deles foi recambiado do município de Afuá-PA por ter estuprado e roubado, meses atrás, o celular de uma mulher em um residencial de Macapá. Através do aparelho se chegou até ele. O nome dele não foi divulgado pelas autoridades.

A ação envolve 50 policiais de 3 delegacias, e conta com apoio do Coordenadoria da Operações e Recursos Especiais (CORE), Núcleo de Operações e Inteligência (NOI) e Grupo Tático Aéreo (GTA).

“A operação encerra hoje [10], mas seguiremos diariamente nas ações de combate aos crimes contra a mulher”, garantiu Sandra Dantas.