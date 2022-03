O capítulo 20 de Êxodo traz os 10 Mandamentos

Bom dia! O povo de Israel estava ouvindo a voz de Deus em tom de trovões. No Monte Sinai, eles tiveram anunciada a Lei. “Não terás outros deuses diante de Mim”, avisou Ele no primeiro Mandamento. O capítulo 20 de Êxodo narra Deus transmitindo os 10 Mandamentos por meio de Moisés, num momento em que Deus também resgata a necessidade do descanso no sábado. Ouça a análise do capítulo 20 de Êxodo com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima quinta-feira (24).