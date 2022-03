Pais são indiciados por morte de menino que caiu do 3° andar no Açucena

Pais em outro cômodo e poltrona perto de janela: os detalhes da morte de Paulo Vitor, ocorrida no dia 28 de fevereiro em Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Os pais de Paulo Victor Lima Campos, de 4 anos, serão indiciados por homicídio culposo pela morte do menino, que caiu do 3° andar – uma altura de cerca de 7 metros – de um dos prédios no Conjunto Jardim Açucena, na zona sul de Macapá.

O caso aconteceu na tarde do dia 28 de fevereiro e a morte foi confirmada durante a noite do mesmo dia no Hospital de Emergência da capital.

Segundo o delegado Ronaldo Entringe, titular da Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), a investigação apontou que a vítima e o irmão de dois anos estavam sozinhos na sala do apartamento onde moravam no momento em que tudo ocorreu.

“Descobrimos que no apartamento a poltrona que a criança subiu para chegar a janela ficava embaixo da janela. Ela subiu na poltrona e logo em seguida debruçou-se sobre a janela, vindo a cair. Os pais estavam em outro cômodo da casa. Eles confessam isso em depoimento”, detalhou.

Ainda de acordo com Entringe, os pais não tomaram as cautelas necessárias, como a implantação de telas de proteção ou observar os filhos.

“Janela aberta, sem proteção, sem tela, sem nada, infelizmente é um convite para um trágico acidente. Os pais agiram por desídia, então indiciei os dois por homicídio culposo”, acrescentou.

O inquérito foi concluído e remetido ao Ministério Público que irá analisa-lo para decidir se oferecerá a denúncia ou não à Justiça.

A mãe indiciada tem 28 anos, o pai tem 22.