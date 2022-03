Pane atinge maioria dos provedores de internet do Amapá

Pane começou no início da tarde deste terça-feira (22)

Por SELES NAFES

Internautas do Amapá estão com sérios problemas de conexão desde o início da tarde desta terça-feira (22). Com exceção da Você Telecom, os principais provedores estão sofrendo intercorrências ou paralisação.

Oi, Vivo e Claro foram as primeiras a comunicar aos clientes que estão enfrentando indisponibilidade de sinal por conta de “problemas externos”. Não há previsão de normalização do serviço. Outras operadoras de fora, como a TIM, não se manifestaram até às 14h40min.

A Você Telecom, que detém 60% dos assinantes do serviço de internet fixa do Amapá (dados da Anatel de fevereiro deste ano), informou que continua operando normalmente. A Você Telecom fornece internet a seus assinantes por meio de uma rede própria com par de fibra ótica no Linhão de Tucuruí, além de contar com serviços que geram redundância e garantem o acesso mesmo em caso de pane na rede principal.

Por meio do serviço de atendimento ao consumidor, a Gnex Telecom confirmou que enfrenta paralisação, mas que os reparos estaria sendo realizados pela empresa que fornece o sinal, com previsão de retorno até às 19h.

A Webflash também confirmou que está passando por “instabilidade” e “lentidão”, por meio do serviço eletrônico de atendimento.

Além do Amapá, os estados do Amazonas e do Pará também estão enfrentando dificuldades. Em Macapá, alguns postos de gasolina não estão conseguindo vender com cartão de débito ou crédito porque as máquinas dependem do sinal de internet.