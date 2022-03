Para conferir ramais reformados e volta de ônibus, prefeito acompanha crianças até a escola

INTERIOR DO AMAPÁ

Ações fazem parte das ações de melhorias na educação do município de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá.

O transporte escolar está de volta às comunidades rurais do município Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá. O serviço foi reativado pelo prefeito Bruno Mineiro (DEM), que nesta quarta-feira (2) foi conferir de perto o trajeto feito pelo ônibus na comunidade do Itaubal. Ele acompanhou as crianças até a escola.

O percurso feito pelo transporte escolar tem 8 km de extensão, pelo qual recolhe 20 crianças até o estabelecimento de ensino municipal.

Esse trajeto recebeu obras de manutenção na comunidade de Itaubal em outras do município. A ação faz parte de uma série de medidas iniciadas pela prefeitura para melhorias na educação.

“Retomar esse serviço tão essencial garante uma educação de qualidade. Há alunos daqui da comunidade que moram há 8 km de distância da escola e muitos pais não tem transporte adequado. Com o ônibus escolar garantimos o acesso das crianças e permanência na escola”, destacou o prefeito.

O transporte escolar rural também funciona nas comunidades Aporema e Entre Rios, nas escolas Igarapé do Peixe e Cristo Rei, respectivamente.

O acesso para chegar às casas melhorou muito, com manutenção dos ramais feita pela Secretaria de Transportes. Os secretários Samuel Soares (educação) e Edinez Ferreira (transporte) acompanharam também o prefeito na viagem.