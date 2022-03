Pastor evangélico morre após ataque de pitbull: “ele vai me matar!”

Vítima tinha ido alimentar o animal de um amigo quando foi atacado

Por SELES NAFES

Um homem de 49 anos foi morto por um cachorro da raça Pitbull Monster, na tarde desta sexta-feira (11), no Bairro do Goiabal, na zona oeste de Macapá.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros por volta das 17h30min. Policiais do 6º BPM foram chamados para prestar apoio a uma equipe do Corpo de Bombeiros que foi a primeira a chegar ao local do ataque e conduzir a vítima para o Hospital de Emergência.

Populares informaram que o animal dilacerou o braço direito e a perna esquerda de um homem identificado como pastor evangélico da Assembleia de Deus, Márcio André Farias Melo, de 49 anos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no HE.

O Portal SelesNafes.Com apurou com moradores que presenciaram a cena que Márcio tinha uma cadela pitbull cruzando com o macho que pertencia a um amigo que também é pastor evangélico.

O proprietário do animal macho estava viajando havia dois dias, e ficou combinado que o dono da fêmea ficaria responsável por alimentar os animais todos os dias. Por isso, ele tinha as chaves do portão da casa. No momento em que ele chegou para alimentar os animais, houve o ataque.

“Não sei se o animal estava nervoso porque a cadela estava no cio. Mas o animal já conhecia a vítima, mesmo assim atacou”, comentou uma testemunha.

Ao ouvir os gritos de Márcio pedindo socorro, trabalhadores de uma distribuidora de gás tentaram ajudar. Eles ficaram em cima de um muro tentando afugentar o animal (branco) que não soltava o braço da vítima.

A agonia levou quase 1h. Num vídeo gravado por um morador, Márcio grita em desespero enquanto é arrastado pelo animal: “ele vai me matar!”

Segurança

Para inibir a ação de criminosos, a maioria dos moradores cria animais ferozes, mas existe muita reclamação sobre a falta de cuidado com a segurança de vizinhos.

“É muito comum eu sair de casa de carro e ver esses pitbulls soltos na rua. Eu sempre estou no carro, mas e se for uma criança andando?”, questionou um dos moradores.

Depois da tragédia, o pastor evangélico dono do cachorro agressor interrompeu a viagem e retornou para Macapá assim que soube da fatalidade.

Neste sábado (12), uma equipe do Batalhão Ambiental ficou de levar os animais para um abrigo até que a polícia encerre o inquérito e apure responsabilidades.