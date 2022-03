Piedade se filia ao PSB

Ato ocorreu na sede do partido, na região central de Macapá. Professora deverá ser a pré-candidata ao governo do Estado

Por RODRIGO ÍNDIO

No fim da tarde deste sábado (19), o Partido Socialista Brasileiro (PSB) no Amapá, oficializou na sede da entidade, a filiação de Piedade Videira.

Ativista artística e cultural, mestre e doutora em Educação Brasileira, ela deverá ser a pré-candidata do partido ao governo do Amapá nas eleições deste ano.

A grande surpresa no ato foi a presença do prefeito de Macapá, Antônio Furlan (Cidadania), que aparentemente tinha – ou tem – conversa alinhada com Jaime Nunes (Pros), também pré-candidato ao executivo estadual.

Piedade estava acompanhada do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, e do presidente regional, João Capiberibe, que também oficializou sua pré-candidatura ao Senado.

“É um momento especial. Um momento de esperança de poder contribuir para transformar nosso Amapá naquela terra que a gente sonha e deseja, próspera, de sucesso, felicidade e desenvolvimento sustentável para todos nós”, falou Piedade Videira.

A pré-candidata justificou o porquê de colocar seu nome à disposição para as eleições de 2022.

“Esta é uma candidatura do povo, que é de onde eu venho e é no que eu acredito, na transformação social, pois a maior riqueza de qualquer estado é sua população, e nós vamos cuidar de nossa população. A proposta do partido é criar pontes [alianças]. Todos nós devemos nos juntar em prol do nosso estado”, acrescentou, ao finalizar.