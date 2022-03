Pitbull matador é apreendido e dono fala sobre vítima: ‘Deus o recolheu’

Pastor Fábio Ferreira era amigo de Márcio André Melo, que morreu na sexta após ataque do animal

Por RODRIGO ÍNDIO

Após muita reclamação, o pitbull monster que atacou e levou à morte o pastor evangélico Márcio André Farias Melo, de 49 anos, na tarde de sexta-feira (11), foi levado por equipes do Canil Municipal de Macapá.

No sábado (12), o Portal SelesNafes.Com ouviu os moradores da vizinhança que estavam indignados com o abandono do cão e de uma cadela, mesmo após a fatalidade.

Os populares chegaram a relatar que a Polícia Militar e a própria Prefeitura de Macapá lhes informaram que não tinham condições de abrigar animais desse porte naquele momento.

Com a repercussão do caso, os agentes do Canil foram no local na manhã desta segunda-feira (14) e fizeram a remoção do cão (macho-branco) que passará por um acompanhamento com médicos veterinários.

Nesse primeiro momento, ele ficará pelo menos 10 dias de quarentena para a realização de exames médicos. Numa nota divulgada no início desta tarde, a prefeitura diz que a equipe do Departamento de Vigilância Ambiental realizou uma vistoria técnica na casa, avaliou os animais e confirmou o recolhimento apenas do cão agressor “encaminhado para o Canil Municipal, onde passará por avaliação clínica, monitoramento e cuidados da equipe veterinária. Após esse processo, será feito relatório com a finalidade de acionar os demais órgãos competentes para realização do manejo adequado do animal”.

Fatalidade

Dono da casa onde ocorreu a tragédia no Bairro do Goiabal, zona oeste de Macapá, o pastor evangélico Fábio Ferreira chegou de Belém trazendo familiares da vítima. Num vídeo gravado ao lado das filhas do pastor Márcio André Melo, eles resumem o que ocorreu como “fatalidade” e “vontade de Deus”. Assista.

Segundo um vizinho, hoje ele esteve no local e disse que está extremamente triste com toda a situação. Disse ainda que a vítima era seu amigo pessoal e ia com frequência alimentar os cães. Detalhou ainda que os animais o conheciam, e não sabe o que explicar o que possivelmente aconteceu.

A reportagem tenta contato com pastor Fábio. A Polícia Civil assumiu o caso. O outro animal (cadela-marrom) ficou com o pastor.