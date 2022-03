Planalto pede que Kassyo Ramos ajude em filiação de Damares no PTB

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O secretário-geral do PTB, o amapaense Kassyo Ramos, foi procurado por representantes do presidente Jair Bolsonaro (PL) para ajudar a debelar a resistência interna a uma possível filiação de Damares Alves, para uma suposta candidatura ao Senado pelo Amapá. A informação foi postada na tarde desta quarta-feira (16) pelo colunista Lauro Jardim, de O Globo, e confirmada pelo Portal SelesNafes.Com.

Kassyo Ramos confirmou o convite para uma rodada de negociações com representantes do Palácio do Planalto.

“Vamos apoiar o Bolsonaro, mas ficamos chateados com a atuação da advogada dele que tentou interferir na nossa eleição. Vamos conversar de novo. Não sou radical”, comentou o secretário-geral do PTB.

Kassyo Ramos se referiu ao processo judicial que decidiu a disputa pelo comando nacional da legenda, entre o grupo de Marcus Vinícius (vencedor) e do ex-presidente nacional do PTB, Eurípedes Júnior.

Kassyo não informou quando ocorrerá o encontro com os representantes do Palácio do Planalto.

Na semana passada, Bolsonaro divulgou que a ministra deixará o cargo no dia 31 de março para concorrer ao Senado, mas não deu certeza se o Amapá seria o estado a ser representado pela ministra da Mulher.

Em Macapá, apoiadores tentam capitalizar prestígio desenhando um cenário supostamente favorável a Damares. O principal apoiador dela é o pastor Guaracy Júnior (PTB), que já garantiu que a ministra possui até domicílio em Macapá desde setembro do ano passado. A declaração gerou memes nas redes sociais feitos por internautas que afirmam nunca ter visto a ministra na capital.