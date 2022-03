Podemos ignora justiça eleitoral e tem contas reprovadas

Cirilo Fernandes e Patrícia Ferraz são os maiores nomes do Podemos: juízes entenderam que legenda ficou inerte diante das irregularidades apontadas no exercício de 2019

Por SELES NAFES

Depois do PSB, outro partido teve a prestação de contas reprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP). Desta vez, por unanimidade, o Podemos foi condenado por simplesmente ter ignorado todos os avisos para corrigir irregularidades apresentadas sobre o exercício financeiro de 2019.

Todos os anos, as legendas precisam prestar contas do dinheiro recebido do fundo partidário. Em julho do ano passado, o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pela desaprovação das contas porque o partido não apresentou comprovantes de receita, gastos e nem relatórios assinados por advogado e contador.

O partido foi notificado várias vezes para corrigir as falhas, mas se manteve em silêncio. No último dia 21, o TRE julgou procedente o pedido do Ministério Público para reprovar as contas. A relatoria foi do desembargador João Lages. A sessão foi conduzida pelo presidente do tribunal, desembargador Gilberto Pinheiro.

No Amapá, os principais nomes da legenda são Cirilo Fernandes e Patrícia Ferraz, que devem concorrer ao cargo de deputado federal nestas eleições. Contudo, o partido só voltará receber recursos do fundo partidário se ganhar um possível recurso.