Polícia e Marinha apuram colisão de balsa com pilares da ponte Jari-Monte Dourado

Acidente ocorreu na divisa entre os estados do Amapá e Pará, entre o município de Laranjal do Jari e o distrito de Monte Dourado.

A Polícia Civil do Amapá e a Marinha do Brasil abriram inquérito para apurar as causas do acidente entre uma balsa e as vigas de sustentação da ponte Jari-Monte Dourado, ocorrido no último sábado (19), no sul do estado, divisa com o Pará.

A obra é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT).

Acidente ocorreu por volta das 23h, com uma balsa de três módulos que transportava toras de madeira e colidiu com os pilares da ponte em construção. É a segunda vez que uma balsa colide com as vigas. Anos atrás uma balsa onde ocorria uma festa também bateu nos pilares.

Neste domingo (20), o Corpo de Bombeiros Militar esteve no local avaliando os danos e levantando informações para subsidiar a investigação.

Além da Polícia e Marinha, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) vai apurar o impacto ambiental e prejuízo à obra. Não houve vítimas no acidente e o local não sofrerá interdição.

As empresas responsáveis pela balsa e pela carga já foram notificadas para esclarecimentos. A empresa dona da carga, a Agregue, emitiu uma nota oficial, informando que a responsabilidade pelo transporte da madeira “é de inteira responsabilidade do comprador”.

Acrescentou ainda que as autoridades devem dar mais atenção ao risco que a estrutura não finalizada da ponte oferece à navegação. Veja a íntegra da nota: