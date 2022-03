Polícia ouve pais de menino que caiu do 3º andar no Açucena

O pequeno Paulo Victor caiu da janela do apartamento aonde morava com os pais no residencial Jardim Açucena, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

A Delegacia Especializada na Repressão de Crimes Contra a Criança e do Adolescente (DERCCA) tomou o depoimento dos responsáveis pelo garoto Paulo Vitor Lima Campos, de 4 anos, que caiu do 3º andar do apartamento onde morava com os pais no Residencial Jardim Açucena, na zona sul de Macapá.

O delegado Ronaldo Entringe, titular da Dercca, responsável pelo inquérito, confirmou que a oitiva ocorreu na quinta-feira (3), mas afirmou que, por enquanto, as informações do processo são sigilosas.

Entringe afirmou que aguarda o laudo pericial, que poderá esclarecer algumas informações sobre as circunstâncias dos fatos que levaram à queda da criança.

Paulo Victor caiu da janela do apartamento onde morava com os pais na última segunda-feira (28). Ele foi socorrido e levado ao Hospital de Emergência. O óbito foi confirmado seis horas depois que ele foi internado.

O portal SN esteve no local dias depois acidente tentando apurar o que de fato ocorreu no dia. Ao chegar no local a equipe foi informada que os pais do garoto haviam se mudado há menos de uma semana para o apartamento.

A criança caiu de uma altura de aproximadamente seis metros. Ele perdeu muito sangue e massa encefálica.