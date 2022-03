Policial penal é preso após atirar no rosto de segurança de bar

Acusado de ter feito o disparo, João Carlos de Souza Gemaque, é policial penal.

Por OLHO DE BOTO

Um homem que estava trabalhando como segurança em um bar foi baleado no rosto por um policial penal durante uma confusão ocorrida na madrugada desta quinta-feira (30), por volta de 4h50, no Centro de Macapá.

A vítima, Bruno Ferreira Picanço, de 35 anos, foi socorrida e passou por cirurgia no Hospital de Emergências, onde prossegue internado. O estado de saúde dele ainda não foi atualizado.

O relatório da polícia detalha que houve uma confusão entre dois clientes em frente a um bar que já estava fechado, na Rua Odilardo Silva com a Avenida Coaracy Nunes. No meio da confusão, um cliente teria sacado uma arma e atirado, acertando o segurança.

Na sequência, a polícia foi informada que o atirador teria fugido em um carro preto, modelo Celta, de placa NET 8834.

O veículo foi interceptado por uma equipe do Batalhão de Força Tática nas proximidades da Feira do Agricultor do Bairro Buritizal, na zona sul.

O policial João Carlos de Souza Gemaque (foto), de 37 anos, suspeito de ser o autor do disparo que acertou o segurança foi preso em flagrante e apresentado no Ciosp do Pacoval.

A arma que ele usava, uma pistola calibre ponto 40, foi apreendida, juntamente com dois carregadores, 10 munições intactas e 1 deflagrada.