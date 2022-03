Politizando: 5 vezes “não”; e mais

Os bastidores da política do Amapá

Por SELES NAFES

Direita fechada

Apesar de pontuar bem em pesquisas de consumo interno, o pastor evangélico e professor Gesiel Oliveira vem encontrando dificuldade para emplacar uma filiação que lhe garanta a candidatura ao governo do Estado. Na semana passada, ele chegou a comemorar que estava tudo certo pelo Patriotas, mas houve revés.

Sistema

Nesta segunda, ele recebeu mais um não, desta vez do PSC. “Aqui no Amapá é difícil. Há um sistema que está me fechando todos os espaços. Quando parece que tudo vai dar certo, eu viro as costas e no outro dia a história muda. Dizem que as ordens vêm de Brasília”, disse ele.

Esquerda, não

Com a nova negativa do PSC, a quinta, Gesiel já pensa em desistir, já que todos os partidos da chamada “direita conservadora” praticamente lhe fecharam as portas. “Não posso me filiar a um partido de esquerda. Sou um dos fundadores da direita conservadora no Amapá. Nem a Damares está conseguindo. A maiores lideranças cristãs, do agronegócio, movimentos de rua e militares estão me apoiando, mas sem partido não dá. O povo do Amapá precisa saber disso”.

Damares

Depois do PTB, foi a fez do PL do Amapá rejeitar filiação da ministra da Família e da Mulher, Damares Alves, que tenta viabilizar uma candidatura ao Senado pelo Amapá. E nada a ver com machismo, como tenta pregar o pastor Guaracy Jr (PTB). Ele tenta capitalizar para si os possíveis votos de Damares, em caso de uma desistência dela.

Damares II

Nesta segunda-feira (21), o site O Antagonista informou que a ministra, que mora em São Paulo (mas teria domicílio em Macapá desde setembro, segundo Guaracy), estaria inclinada a desistir até de deixar o cargo de ministra, no próximo dia 31 de março. A conferir.

Pessoal

Vez ou outra, a prefeitura de Macapá tem repetido o conceito ultrapassado (e perigoso) de publicidade que pessoaliza a gestão. Foi assim em informativos de TV, e mais recentemente em placa de reforma de passarelas de área alagada da zona sul.

Bonequinhos e bonés

As marcas pessoais em campanhas publicitárias já renderam muita dor de cabeça para gestores. O último que conseguiu emplacar uma marca pessoal colada na propaganda oficial sem enfrentar problemas judiciais foi o então governador Anníbal Barcellos com o inesquecível ‘Boné Azul’. Outros gestores que vieram depois, como Capiberibe e até Waldez Góes, tiveram problemas com a justiça nos primeiros mandatos exatamente pela pessoalidade das propagandas. Claro, se ajustaram depois de muita confusão jurídica.

Vice

A presença de Dr Furlan na filiação da Professora Piedade Videira ao PSB, no último fim de semana, gerou especulações em alguns segmentos sobre uma suposta movimentação para que ela seja vice na chapa de Jaime Nunes (Pros).

Pros

O diretório nacional do Pros encaminhou para o TSE, que já encaminhou para o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a relação com os novos diretores da legenda no Amapá, que passa a ser presidida pelo jornalista Carlos Lobato. O Pros fará, na próxima quarta-feira (23), um café da manhã para receber jornalistas e lideranças políticas de vários partidos.

Mais tempo

O deputado estadual José Tupinambá (PSC) tem escapado de perder o mandato e não é de hoje. Depois de confirmar decisão do TRE pela cassação, o TSE mandou rejulgar o caso na corte de origem, atendendo recurso ajuizado pelo escritório Eduardo Tavares.

Contraditório

Eduardo Tavares alega que o ministro Fachin não levou em consideração elementos apresentados pela defesa, tese que foi aceita por 4 votos a 3, após voto do relator, ministro Mauro Campbell Marques. Resumindo: Tupinambá vai cumprir a tradição dos políticos que atravessam todo o mandato na corda bamba.