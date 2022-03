Politizando: Clécio sinaliza para o Solidariedade; e mais…

Os bastidores da política do Amapá

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Indicação

O ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís (ainda sem partido), fez uma clara indicação de que está perto de uma filiação no Solidariedade. A afirmação foi feita pelo próprio durante entrevista ao radialista Carlos Lobato, do programa Tribuna da Cidade, nesta sexta-feira (4).

Caminhos

“Tenho conversado com todos os partidos, mas o fato é que o Solidariedade tem acolhido a nossa ideia de um projeto mais amplo de estado”, disse. “Todos os caminhos estão levando para o Solidariedade”, acrescentou, afirmando que os próximos dias serão decisivos.

Aline

O ex-prefeito e pré-candidato ao governo também adiantou que se aprofundará no debate para a escolha da vice, e deixou claro a preferência pela deputada estadual Alinny Serrão (UB), esposa do prefeito Márcio Serrão, de Laranjal do Jari. Clécio disse que a gestão dele em Laranjal e de Ary Duarte, em Vitória, são exemplares, e que Alinny tem o perfil ideal para a vaga.

Mazagão

E por falar em Clécio, ele foi recebido nesta sexta pelo prefeito de Mazagão, Dudão Costa (UB). Na semana que vem, o gestor deve declarar apoio público ao ex-prefeito de Macapá.

Jaime

O vice-governador e empresário, Jaime Nunes (Pros), tem investido pesado na construção da imagem de homem simples, seja no corpo a corpo ou nas redes sociais. O criador da Domestilar tem circulado muito pela capital. Analistas acreditam no crescimento dele nas próximas pesquisas de consumo interno, mas não se sabe ao certo qual seria a margem de expansão.

Redes Sociais

Mas é nas redes sociais que ocorre a principal batalha de Jaime para ser mais conhecido, especialmente no interior do Estado, onde pesquisa recente do IBGE aponta que 83% da população tem algum tipo de conexão com a internet, seja com o serviço residencial fixo ou móvel.

Esperança

O empresário, aliás, recebeu nesta sexta-feira (4) a Comenda Frei Galvão, pelo apoio dado à Fazenda Esperança, centro de reabilitação da Igreja Católica mantido com doações e que funciona em Mazagão.

Juventude

Apesar de jovem, o pré-candidato da Rede Sustentbilidade ao governo do Estado, Lucas Abrahão, 30 anos, tem demonstrado leveza e confiança quando o assunto é eleição. Nesta sexta, ele gravou entrevista para o quadro SNTV, do Portal SelesNafes.Com, ao lado de seu principal fiador político, o senador Randolfe Rodrigues (Rede).

Plano de governo

Após a entrevista, Lucas rumou para a plenária da Rede e do Psol, que iniciou a discussão para definir o plano de governo que será apresentado durante a campanha. Entre os nomes que conduzem a discussão estão do economista Charles Chelala e da ex-secretária nacional de Meio Ambiente, Mary Allegretti.

Novidade no PSB

A professora e pesquisadora Piedade Videira se filiou nesta sexta-feira ao PSB, estimulada pelo ex-senador João Capiberibe. Também estreante na política, ela será a aposta do grupo para disputar o governo do Estado, após a decisão do senador Randolfe Rodrigues de optar pela coordenação da campanha de Lula (PT).

Batalha

Apesar de ter sido alvo de ataques de apoiadores do PSB nos últimos dias, o senador Randolfe Rodrigues não esconde de ninguém que gostaria de ver a dobradinha Lucas/Piedade, mas chegar a um acordo não será tarefa fácil.

Randolfe, inclusive, revelou hoje que ainda guarda o LP com a trilha sonora da campanha de Capi ao governo. O disco foi gravado em 1994, e marcou a campanha daquele ano com o jingle chiclete “Tudo por Nossa Terra”.

O vice-presidente da CCJ do Senado, Lucas Barreto (PSD), anunciou hoje a liberação de duas emendas para a saúde: R$ 630 mil para um novo raio-x para o Hospital de Oiapoque, e de R$ 333 mil para o exame de videoendoscopia flexível para o Hcal.