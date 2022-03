Politizando: Novidades no Solidariedade e Patriotas; e mais…

Os bastidores da política do Amapá

Por SELES NAFES

Direita

O pastor, professor universitário e oficial de justiça, Gesiel Oliveira (Patriotas), tem motivos de sobra para estar animado. Depois de pontuar em todas as pesquisas de consumo interno, ele terá a pré-candidatura lançada oficialmente na próxima sexta-feira (18). Nos levantamentos de institutos, Gesiel vinha aparecendo em quarto lugar quando o cenário ainda tinha Randolfe em segundo e o vice-governador Jaime Nunes em terceiro.

Direita II

No Amapá, o Patriotas tem o mesmo perfil da legenda no restante do país. O partido conseguiu atrair muitos evangélicos, militares e representantes do setor produtivo. Além disso, Gesiel Oliveira garante que das 2,1 mil congregações espalhadas pelo Estado, ele teria o apoio declarado de pelo menos 500 por meio de convenções dos membros.

Sem políticos

“Estamos construindo algo forte. Será um dos maiores partidos do Estado, e muita gente vem pra dentro. Sem políticos por trás desse projeto, estamos querendo somente mudanças”, disse Gesiel à coluna.

Cafezinhos

Depois de muito cafezinho, o ex-prefeito de Macapá e pré-candidato ao governo do Estado, Clécio Luís, está mesmo decidido a ingressar no Solidariedade, do deputado federal Paulinho da Força (foto). Tanto é que até a data de filiação já foi marcada: 19 de março.

Sintonia

Não foi à toa que demorou para ele se decidir. Clécio precisou conversar muito nos últimos meses para ter manter sintonia com o PT de Lula e os partidos do campo onde está o senador Davi Alcolumbre. Parece ter dado certo.

Estreia

Quem também se filiará no dia 19 é a Professora Piedade Videira, no PSB. Ela é a aposta do partido que não conseguiu convencer Randolfe Rodrigues a ser o representante do campo progressista na disputa pelo governo do Estado.

Jaime

Quem está de malas prontas para mudar de partido é o vice-governador e empresário Jaime Nunes. Ele deve sair do Pros e aceitar o convite de Gilvam Borges para ingressar no MDB. A legenda também poderá receber o atual prefeito da capital, Dr Furlan, hoje no Cidadania. As transferências devem ocorrer ainda neste mês.

Sonegação

O deputado federal Vinícius Gurgel (PR) escapou de ser executado pelo fisco. Ele foi processado pela justiça federal por sonegação fiscal referente aos rendimentos de 2004, mas, como comprovou ter quitado o parcelamento da dívida, o juiz Mário Franco Júnior, da 4ª Vara Federal do Amapá, decidiu extinguir a punibilidade do parlamentar e arquivou o processo.

Sumido

Vinícius, aliás, deverá retornar ao mandato em abril para se dedicar à reeleição. A cadeira vem sendo ocupada há cerca de quatro meses pelo segundo suplente, o empresário e agente da Polícia Federal, Jorielson Nascimento (PL). Em 2021, quem sentou na cadeira de Vinícius foi Patrícia Ferraz, a atual secretária de Mobilização Social.

Dissidente

A comerciante Sandra Lacerda também está de malas prontas, só que para abandonar a barca do senador Davi Alcolumbre (UB). Ela é esposa do segundo suplente do parlamentar e sempre esteve no grupo desde 2014. À procura de mais espaço, ela decidiu migrar para a Rede Sustentabilidade, do senador Randolfe Rodrigues.

“Fico?”

A prefeita de Pedra Branca do Amapari, Beth Pelaes (UB), está cada vez mais inclinada a permanecer até o fim do mandato, em vez de renunciar em abril para concorrer a uma vaga de deputada federal. O motivo seria a falta de garantias para uma nominata de peso. A preocupação é pertinente, afinal, para eleger um representante cada partido ou coligação terá que atingir a incrível marca de 50 mil votos, ou conseguir chegar pelo menos na “média”.