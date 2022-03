Politizando: PDT terá pré-candidato ao governo; e mais…

Governador Waldez e o presidente da Agência Amapá, Antônio Teles Júnior. Veja na coluna que traz os bastidores da política do Amapá

Prata da casa

O PDT organiza o anúncio do governador Waldez Góes sobre a pré-candidatura do economista Antônio Teles Júnior, o ‘Telinho’, ao Palácio do Setentrião. A data ainda não foi definida. Teles, que é o atual presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado (Adap), é visto como um dos principais quadros do governo nos quesitos técnico e político, com potencial para facilitar o diálogo com outras legendas.

Casa da prata II

Ao lançar uma prata da casa, Waldez também sinaliza que, apesar de considerar Davi Alcolumbre (UB) um importante parceiro político, não está disposto, pelo menos por enquanto, a incluir nesse combo o nome do ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís, que lidera as pesquisas de consumo interno.

Pesquisa

No entanto, há uma certeza: a pré-candidatura de Teles só vingará se ele pontuar com viabilidade nas pesquisas que virão após o anúncio.

Aprovação

A pré-candidatura também demonstra que o governo está confiante na aprovação da própria imagem diante da opinião pública. Pesquisa recente aponta que em Santana, por exemplo, a aprovação do governo está em 70%, bem melhor que em Macapá, quase em 50%.

Só o diploma na mão

O suplente de deputado estadual Jaci Amanajás já foi diplomado para assumir a cadeira deixada por Marília Góes, depois da posse dela como conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE). No entanto, o presidente da Alap, Kaká Barbosa (PL), ainda não anunciou quando irá empossar o médico como deputado estadual.

Pano pra manga

Polêmica à vista entre a cúpula do Tribunal de Justiça (Tjap) e servidores concursados. Com a virtualização de 100% das varas, alguns funcionários defendem a tese de que poderão morar em outros estados e continuar trabalhando de forma remota.

Exemplo

Foi assim que ocorreu em tribunais federais como na Justiça do Trabalho, por exemplo, onde após o processo de virtualização servidores concursados no Amapá optaram em viver em outros estados, mas continuam cumprindo expediente e executando suas tarefas de forma online. O presidente do tribunal, o desembargador Rommel Araújo, no entanto, já avisou que os funcionários do Amapá serão obrigados a continuar morando no Estado Amapá se quiserem seguir como servidores.

Moto-rodo

A comunicação do prefeito Dr Furlan (Cidadania) vem tendo muito trabalho nos últimos dias para mitigar os efeitos dos memes e críticas a tal ‘moto-rodo’, uma ferramenta com cara de gambiarra que consiste num motociclista puxando a água empossada em valas. Até um vídeo supostamente gravado na China mostrando um modelo parecido foi usado.

Especulação

Após a nomeação e presença do vice-governador Jaime Nunes (Pros) na posse de Marília Góes no TCE, a possível saída de Waldez do mandato, na janela eleitoral de abril, voltou a ser assunto. Antes disso, essa teoria estava praticamente descartada, inclusive pelo próprio governador.