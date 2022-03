Politizando: Visita urgente; e mais….

COLUNA DE POLÍTICA DO SELES

COLUNA DE POLÍTICA DO SELES

Os bastidores da política do Amapá

Visita urgente

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) convidou a diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Elisa Bastos, para uma visita de urgência ao Amapá. Num ofício, o parlamentar cita a necessidade de checar as “intercorrências do sistema de distribuição de energia de responsabilidade da empresa Equatorial Energia”.

Apagões

Randolfe informou que na semana passada bairros de Macapá chegaram a ficar 20 horas sem energia, e lembrou dos apagões que ocorreram desde o grande blecaute de novembro de 2020.

Prego batido

O PT do Amapá praticamente já decidiu que apoiará o ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís (Solidariedade). A legenda é composta por vários grupos que eventualmente disputam entre si o comando do partido. Todos, no entanto, convergiram para a mesma decisão.

Nos bastidores

E por falar em PT, esta será a segunda vez que nem Joel Banha (ex-presidente) e nem Dora Nascimento (ex-vice governadora) disputarão cargos numa eleição. No entanto, eles têm participado de todos os grandes debates da legenda.

João

Quem também ainda não entrará na disputa, mas está com o dedo coçando, é o ex-prefeito de Macapá, João Henrique Pimentel. Homem forte do atual do prefeito Dr Furlan (Cidadania), o ex-gestor está inelegível até 2024 por condenação cível.

Rayssa no MDB

A primeira-dama e secretária Rayssa Furlan assinou ficha de filiação no MDB, provável destino do empresário e vice-governador Jaime Nunes, hoje no Pros. Ela ainda não anunciou qual seria a meta, mas também não desmente uma possível candidatura ao Senado.

Vai e vem

Depois de afirmar que sairia e dizer que permaneceria no governo, a ministra Damares Alves mudou de novo de ideia e agora garante que vai se desincompatibilizar do cargo na semana que vem. Apesar da bravata de bolsonaristas apoiadores, ela não disputará o Senado pelo Amapá. Damares ainda não disse, mas irá se candidatar na cidade de onde mora de verdade, São Paulo, e pelo Republicanos.