Portal SN divulgará 1ª pesquisa oficial para governo, Senado e Câmara Federal

Por SELES NAFES

A falta de pesquisas oficiais e sérias para consumo público costuma mergulhar o cenário político num horizonte de incertezas e especulações. Para contribuir com o debate e o processo democrático, o Portal SelesNafes.Com decidiu investir em pesquisa eleitoral, e a empresa escolhida como parceira foi a Mentor Pesquisas e Tecnologia, que na segunda-feira (28) já solicitou ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AP) registro da primeira pesquisa de 2022.

A solicitação já consta no sistema do tribunal com informações acessíveis a todos sobre metodologia, quantidade de entrevistados, área de abrangência e data prevista de divulgação, entre outros dados.

Neste primeiro levantamento, a Mentor entrevistará presencialmente 1,1 mil moradores de Macapá, Santana, Mazagão, Laranjal do Jari e Oiapoque, os cinco municípios com maior densidade eleitoral. Juntas, essas cidades representam 84,14% dos eleitores do Amapá, segundo dados da justiça eleitoral. O levantamento foi iniciado no último dia 26 com previsão de divulgação no dia 3 de abril. A margem de erro será de 3%.

Para definir a estratégia de entrevistas, que vão abordar moradores acima dos 16 anos, a Mentor se baseou em dados do IBGE e do próprio TSE sobre população.

O questionário que está sendo aplicado levou em consideração os principais nomes já lançados ou citados por partidos na disputa pelo governo do Estado, Senado e Câmara Federal.

A Mentor vem realizando pesquisas eleitorais no Amapá desde 2010, e foi a que mais se aproximou da chamada ‘verdade das urnas’ nas eleições de 2018, quando também foram escolhidos governador, senadores, deputados federais e estaduais.

A equipe é formada por entrevistadores credenciados e altamente treinados, que depois de aplicar os questionários terão os levantamentos submetidos a auditagem. O corpo técnico da empresa também inclui estatísticos, pedagogos, mestres e doutores e com convênios de cooperação técnico-científica com universidades brasileiras.

