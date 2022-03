Presidente nacional do Pros desmente recurso e confirma Lobato como dirigente no Amapá

Marcus Holanda disse em nota que não existe recurso e que ex-presidente regional, Sandra Lacerda, não teria legitimidade para tal

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O novo presidente nacional do Pros, Marcus Holanda, publicou nota nesta quinta-feira (10) esclarecendo que não existe recurso da ex-presidente regional da legenda, a comerciante Sandra Lacerda. Ele também confirmou que o partido no Amapá será comandado pelo jornalista e advogado Carlos Lobato.

Na nota, Holanda publicou parte de uma certidão demonstrando que o mandato de Sandra Lacerda terminou no último dia 6 de março, portanto, ela também não teria legitimidade para interpor recurso judicial.

No último dia 8, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal pôs fim à celeuma de dois anos pela direção nacional do partido, reconhecendo que Holanda comprovou ser o atual presidente. Marcus Holanda (GO) é amigo pessoal do chefe do PTB no Amapá, o empresário amapaense Kassyo Ramos, a quem delegou a tarefa de também comandar politicamente o Pros e indicar seu diretório.

Kassyo Ramos, que deve disputar uma cadeira de deputado federal em outubro, já tinha indicado Carlos Lobato como presidente da legenda no Amapá. A data da posse ainda não foi divulgada. Lobato também deverá concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa.