Preso homem que deu ‘tiro fatal’ enquanto vítima era socorrida

Crime ocorreu no mês de janeiro deste ano, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

A Polícia Civil do Amapá conseguiu localizar e prender um dos acusados do assassinato de Jacicley Dias Borges, o Buzico, de 19 anos, morto em janeiro deste ano depois de sofrer dois ataques seguidos.

O acusado estava com a prisão preventiva decretada pela Justiça amapaense e foi localizado na terça-feira (29), no mesmo local onde ele deu o último tiro que consumiu a morte da vítima, o Porto do Açaí, na Área Portuária de Santana, município a 17 km de Macapá. Ele tem 18 anos e não teve o nome revelado pelas autoridades.

O crime foi investigado pela 1ª Delegacia de Polícia de Santana. Jacicley, que tinha passagens por tráfico de drogas, foi morto na tarde do dia 20 de janeiro de 2022. Segundo as investigações, por volta de 16h, a vítima foi baleada de raspão na cabeça e outras partes do corpo quando estava em frente a sua casa, na Rua A, da Ilha de Santana.

Na tentativa de salvar Buzico, familiares lhe embarcaram em uma catraia para levá-lo ao Porto do Açaí, na Area Portuária de Santana, do outro lado do Rio Amazonas.

Entretanto, enquanto sua irmã e o cunhado dele acionava o socorro médico, um outro indivíduo invadiu a pequena embarcação e desferiu outro disparo na vítima, desta vez na cabeça. Quando o Samu chegou ao local, constatou o óbito.

De acordo com o delegado Victor Crispim, o homem preso quem deu esse último tiro foi o suspeito preso na terça-feira.

“A vítima estava em frente de sua residência quando um indivíduo se aproximou, efetuou vários disparos com uma arma de fogo e fugiu em seguida. A vítima, mesmo ferida conseguiu pedir socorro. A irmã e o cunhado de Jacicley o levaram em uma catraia ao Porto do Açaí. Antes de ser retirada da embarcação, a vítima foi alvejada com mais um disparo, o que causou a sua morte. Esse último disparo foi realizado pelo indivíduo que foi preso hoje”, afirmou o delegado.

Segundo ele, durante as investigações, os dois envolvidos no crime compareceram à 1ª DPC de Santana e confessaram que efetuaram os disparos porque estariam sofrendo ameaças de morte.

O homem preso foi encaminhado ao Iapen. A polícia não informou a motivação para o crime.