Procon tenta evitar reajuste antecipado da gasolina no Amapá

Hoje, estabelecimentos de Macapá, que ontem estavam com preço do litro na faixa de R$ 5,80 a R$ 6, já mudaram o valor para até R$ 6,65 o litro da gasolina comum.

Por RODRIGO ÍNDIO

Se você ver que o preço da gasolina aumentou nesta sexta-feira (11), denuncie, porque esse posto será multado após comprovação. Esse foi o recado que o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AP) fez para os consumidores que encontrarem aumento no valor dos combustíveis nos postos hoje.

Ontem (10), a Petrobras anunciou que os preços da gasolina e do diesel serão ajustados a partir de hoje, mas diversos postos já começaram a mudar o preço de produtos, de forma antecipada e abusiva.

Na noite de quinta muitos condutores lotaram os postos para abastecer. Hoje, em menos de 24h, diversos estabelecimentos na capital, que estavam oferecendo o preço do litro da gasolina na faixa de R$ 5,80 a R$ 6, já mudaram o valor para até R$ 6,65 no litro da gasolina comum.

Para o motorista Hudson Santos, de 27 anos, que diariamente usa seu carro, o aumento repentino é concreto. Ele pesquisou bastante e conseguiu abastecer por R$ 5,87 o litro. O curioso é que foi em um posto com bandeira da própria Petrobras.

“Não tem necessidade desse aumento, ainda não chegou o combustível novo com preço alterado. A diferença tá gritante de um posto pra outro com preços absurdos. Tem que ter mais fiscalização”, falou.

Para combater a prática, agentes do Procon também estão nas ruas de Macapá e Santana trabalhando na verificação do preço dos produtos. As equipes irão averiguar se os estabelecimentos estão aumentando os preços antes mesmo de comprar o novo combustível da refinaria.

Durante a fiscalização

está sendo solicitado as últimas três notas fiscais dos estabelecimentos. Eles tem agora prazo de 2 dias para apresentar os documentos.

Ouça o que diz o diretor-presidente do Procon do Amapá, Luiz Pingarilho sobre o aumento e ações: