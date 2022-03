Professora é acusada de ameaçar engasgar criança em escola de Macapá

Docente tem 36 anos de profissão e defende que não falou sério

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

Pais de alunos do 4º ano da Escola Municipal Professora Maria Izabel Fernandes, localizada às margens na Rodovia do Curiaú, zona norte de Macapá, estão exigindo a saída de uma professora que supostamente teria ameaçado e achincalhado seus filhos durante uma aula.

Eles dizem que as crianças chegaram em casa relatando que ela grita muito e chegou a dizer que iria engasgar um deles.

A notícia caiu como uma bomba entre os pais. A maioria das crianças tem entre 7 e 8 anos. Para os manter informados sobre as atividades escolares, bem como aquelas a serem realizadas em casa, e entre outros assuntos da instituição, a escola criou um grupo de whatsapp, e foi nesse ambiente que uma das mães denunciou o que a filha relatou sobre a professora. Foi o suficiente para outros pais se manifestarem.

A mãe que desencadeou a onda de protestos foi a dona de casa Gabriela da Silva Barbosa, de 29 anos. Este é o primeiro ano da filha dela na escola. De acordo com Gabriela, a menor contou que a professora ameaçou enforcar uma das crianças e chamou a outra de burra.

“Minha filha está apenas há dois dias na escola e ela já chegou falando que a professora vinha ameaçando de enforcar um aluno e chamou o amiguinho dela de burro. Ela pediu pelo amor de Deus que eu a tirasse dessa escola. Ela está totalmente traumatizada e não quer vir mais para a aula”, contou a dona de casa.

Eila Silva, de 39 anos, é mãe do aluno que, segundo uma das crianças, foi ameaçado ser esganado pela professora. Para ela, a educadora não deveria mais estar dando aula, haja vista que ela pode cometer as mesmas agressões – verbais – com outras crianças.

“Como mãe, eu não aceito mais essa professora dando aula. Até porque não é a primeira vez. Há alguns anos, ela já teve mães reclamando sobre o mesmo problema. Eu fui atrás e soube. Na verdade, era pra ela estar aposentada”, protestou a mãe.

“Sou uma professora tradicional”

O portal SN ouviu a professora. Trata-se da educadora Edina Loureiro, de 59 anos. Ela é pedagoga e leciona a disciplina de história par alunos de outras escolas em Macapá há 36 anos. Considera-se uma professora tradicional e defende que os seus alunos do 4º ano já deveriam saber ler e escrever.

Disse que não resolve as lições dos alunos, mas faz isso junto com eles durante a aula. Ela reconhece que pode ter passado do limite, mas sem maldade.

Disse que o episódio que os alunos relatam onde ela teria ameaçado engasgar um deles, aconteceu durante a aplicação de uma avaliação, onde ela exigiu que as crianças alcancem a maior pontuação. A Avaliação Diagnóstico está sendo aplicada em todas as escolas para identificar a necessidade de cada aluno, adquiridas durante a pandemia de covid 19.

“Eu passei do limite, mas foi durante uma brincadeira com eles. Quando eu vi a prova, disse: ‘quero esses 18 pontos de cada um’. Aí teve um aluno que disse: professora não é 18, é 20. Eu disse: então são os 20 pontos! Se todos não tirarem os 20 pontos eu vou engasgar vocês”, contou sorrindo a professora.

Ela afirma que foi o único momento que falou em engasgar qualquer aluno. Sobre chamar uma criança de “burro”, ela defende.

“Nunca chamei de burro, porque ninguém é burro alguma coisa, sabe. Eu não uso essa palavra. E quando eles vêm trazendo o exercício, eu digo: ‘ah, eu não acredito que você errou! Volta e lê!’ Eu mandava eles voltarem e ler. Então, acho que não foi uma maldade”, defendeu a educadora.

Afastamento

Mesmo diante das justificativas, a professora será afastada da turma. Foi o que afirmou a diretora da instituição, Delfina Coelho.

Ela justificou que não era para professora Edina assumir a classe do 4º ano. Acontece que a servidora que ficaria com as crianças está de licença, por isso, não viu outra alternativa a não ser solicitar à professora que ajudasse com a turma.

“Essa licença chegou em cima da hora. A aula iniciou no dia 7 (março), mas no dia 4 ela disse que não viria mais para a escola. Para a turma não ficar sem professor, eu pedi para a professora Edina assumir a turma até que a secretaria mandasse outro professor”, justificou a diretora.

No último mês, a prefeitura convocou alguns aprovados no último concurso da educação. Entre esses profissionais, a diretora garante, que um irá assumir a turma. Ela não deu previsão de quando isso vai acontecer. Enquanto isso, os alunos seguem sem professor.