Programa oferta aperfeiçoamento nos EUA para professores de inglês do Amapá

Podem participar educadores que lecionam para o ensino médio na rede pública estadual. Inscrições seguem até 5 de abril.

Compartilhamentos

Estão abertas as inscrições do Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Língua Inglesa (Fulbright DAI – Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program for International Teachers 2022-2023).

A formação dura um semestre acadêmico, com aperfeiçoamento de cinco meses nos Estados Unidos – previsto para acontecer entre agosto e dezembro de 2023.

Podem se candidatar, de forma gratuita, até dia 5 de abril, educadores que lecionam para o ensino médio na rede pública estadual. Como requisito, os candidatos precisam ter formação de bacharelado ou licenciatura em inglês e possuir disponibilidade de horário.

A seleção é conduzida A Secretaria da Educação (Seed).

Para se inscrever é necessário preencher o formulário, disponível NESTE LINK.

O curso completo inclui aulas e treinamentos intensivos com metodologias e estratégias de ensino, planejamento de aula, liderança, e uso de tecnologias em educação, além de atividades de estágio supervisionado em escola de ensino médio para que os participantes do programa tenham a oportunidade de interagir e praticar seus novos conhecimentos com colegas de profissão e estudantes norte-americanos.

O programa é uma parceria entre a Seed, o Departamento de Estado dos Estados Unidos; o Fulbright Brasil e o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed). Ao todo, 19 estados brasileiros fazem parte dessa parceria.

VEJA O EDITAL COMPLETO.

Foto: Ascom/GEA