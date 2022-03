Programa que vai dar CNH gratuita para jovens abre inscrições

As inscrições para beneficiários do Programa Amapá Jovem já estão abertas e vão apenas até a próxima segunda-feira (14).

Já estão abertas as inscrições para 600 vagas do Programa E+Profissional, que oferta capacitação técnica, bolsa de estudos e Carteira Nacional de Habilitação gratuita para beneficiários do Programa Amapá Jovem, que abriga 27 mil pessoas.

As inscrições começaram nesta sexta-feira e vão até a próxima segunda-feira (14), informou o Governo do Amapá

FAÇA SUA INSCRIÇÃO AQUI

A oportunidade é uma parceria do Governo do Amapá com o Grupo Equatorial, que, ao final do curso, vai selecionar e empregar participantes. Para se inscrever, o beneficiário deve PREENCHER ESTAS INFORMAÇÕES e seguir as instruções.

Caso aprovado no primeiro teste, o inscrito será contatado e convocado para a próxima etapa, que será de entrevistas.

Ao final dessa etapa, os participantes serão divididos em categorias: 400 participantes compatíveis com as vagas de eletricista, 100 para encanador e 100 para operador de estação de tratamento de água e esgoto. Os cursos terão duração de três meses.

Além da capacitação, o Governo do Amapá também garante o vale-transporte para os participantes se deslocarem até os locais das atividades. A Equatorial é responsável pela seletiva dos jovens e o Senai responsável pelos cursos.