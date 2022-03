O Capítulo 4 de Êxodo narra o diálogo e temor de Moisés diante do chamado de Deus

Bom dia! Ao dialogar com Deus, Moisés dava desculpas para não aceitar que fosse mandado de volta ao Egito para libertar os israelitas. Ele alegava que não era capaz de tal missão. No entanto, o chamado e a capacitação pertencem ao Senhor. Ele manda, e nós obedecemos. Ouça a análise do capítulo 4 de Êxodo, com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e tenha uma ótima terça-feira (8).