Quaresma e Campanha da Fraternidade iniciam nesta Quarta-feira de Cinzas

Por RODRIGO ÍNDIO

Neste dia 2 de março, a Igreja Católica inicia o período da Quaresma, na chamada Quarta-Feira de Cinzas. A data também é marcada pelo lançamento da Campanha da Fraternidade 2022. Na capital, as paróquias terão programação própria de missas para dupla celebração.

Entretanto, a Diocese de Macapá realiza, hoje ainda, missas referentes à data. A 1° ocorre às 12h na Igreja São José. Para favorecer o público mais idoso foi colocado uma celebração às 16h para não haver lotação na missa de 19h. Ambas ocorrem na catedral de São de José. Para participar é obrigatório o uso de máscara e manter o distanciamento.

Quaresma

A Quaresma é um tempo vivenciado pelos católicos, que antecede a Páscoa, e se remete aos 40 dias vividos por Jesus Cristo no deserto, quando foi tentado por Satanás antes de passar pela paixão, morte e ressurreição. Para os fiéis, este é um momento de intensificar as orações, a caridade e os sacrifícios.

Em 2022, a Quaresma começará no dia 2 de março e terminará no dia 14 de abril. O momento de introspecção costuma ser seguido na mudança da alimentação com a substituição da carne vermelha pelo peixe. A prática é incentivada pela Igreja Católica.

Durante o período, os cristãos dedicam-se à reflexão e a conversão espiritual. Normalmente se recolhem em oração e penitência para lembrar os 40 dias passados por Jesus no deserto e os sofrimentos que ele suportou na cruz.

Durante a Quaresma, a igreja veste seus ministros com a cor roxa, que simboliza tristeza e dor. A quarta-feira de cinzas é um dia usado para lembrar o fim da própria mortalidade.

É costume serem realizadas missas onde os fiéis são marcados na testa com cinzas. Essa marca normalmente permanece na testa até o pôr-do-sol. Esse simbolismo faz parte da tradição demonstrada na Bíblia, onde vários personagens jogavam cinzas nas suas cabeças como prova de arrependimento.

“Desde antigamente, a cinza é tida como sinal penitencial, eu lembro colocando a cinza na cabeça que: ‘eu não sou nada sem Deus’. Então, começa esse tempo de conversão a Deus para que a nossa vida tenha sentido”, disse o pároco da Igreja São José, Rafael Donneschi.

Campanha da Fraternidade

A Campanha da Fraternidade é sinônimo de comunhão, conversão e partilha. Em 2022, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lançou o tema “Fraternidade e Educação” e o lema bíblico “Fala com sabedoria, ensina com amor”.

O objetivo da vai além dos problemas na educação ao também “refletir sobre os fundamentos do ato de educar na perspectiva católico-cristã”.

A campanha é tradicionalmente realizada pela Igreja Católica em parceria com instituições cristãs desde a década de 1960. O texto-base é escrito por membros do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (Conic) e passa pelo aval da direção-geral da CNBB.

“É um tema fundamental depois de 2 anos de pandemia e tudo de negativo que veio trazer para crianças e jovens, mas é claro que não é só a escola, é uma sociedade que deve se lembrar que a educação é o futuro. Vale para as famílias, autoridades de políticas públicas, vale para a igreja e meios de comunicação”, destacou Donneschi.

“A Campanha da Fraternidade bate bem com a Quaresma porque significa a capacidade de relacionamento onde todo mundo pode educar e pode aprender”, acrescentou o pároco.

A Igreja Católica no Amapá já prepara a festividade de São José que também terá temática no sentido da educação.