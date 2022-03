Lucas Abrahão é o pré-candidato da Rede Sustentabilidade ao governo do Amapá

O senador Randolfe Rodrigues e o pré-candidato ao governo do Estado, Lucas Abrahão, ambos da Rede Sustentabilidade, falaram ao quadro SNTV sobre um novo modelo econômico para o Amapá que inclui a industrialização usando matéria-prima da Amazônia, uma das principais características da Zona Franca Verde (ZFM), que por enquanto só existe no papel. Sobre alianças, eles também deixaram claro que existe uma preferência pelo PSB, do ex-governador João Capiberibe. Assista no SNTV.