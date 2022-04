Rede e Psol discutirão plano de governo de Lucas Abrahão

Cidade escolhida para o ponto de partida foi Santana

Representantes da Rede Sustentabilidade e do Psol se reunirão, no próximo sábado (2), para começar a debater em plenárias o plano de governo que será apresentado na campanha pelo pré-candidato ao governo do Estado, Lucas Abrahão (Rede).

A primeira plenária será em Santana, às 9h, no auditório do colégio GPC, no Centro. Ao todo, as duas legendas planejam 25 encontros para debater emprego, desenvolvimento, economia, saúde, educação, juventude, entre outros temas.

Lucas Abrahão, de 30 anos, bacharel em relações internacionais e pós-graduado em gestão pública, foi indicado pela Rede como pré-candidato ao governo em fevereiro, depois que o senador Randolfe Rodrigues decidiu se dedicar à campanha do ex-presidente Lula (PT).