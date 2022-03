Rio Jari começa a transbordar no sul do Amapá

A previsão é de mais chuva até o Equinócio das Águas, que acontece no dia 20 de março.

Por ANDRÉ SILVA

Laranjal do Jari, região Sul do Amapá, entrou em alerta depois que o nível do principal rio que banha o município subiu e começou a transbordar, nesta terça-feira (15). Por enquanto, as águas não atingiram a parte urbana da cidade, mas o tempo continua fechado e a Defesa Civil monitora a elevação.

De acordo com o Núcleo de Hidrometeorologia e energias Renováveis do Amapá (NHMET), a régua que mede o nível do Rio Jari marcou 1,90 milímetros, às 12h de hoje.

Isso quer dizer que a população e os órgãos de governança devem ficar em alerta para uma possível enchente nas próximas horas.

A medida da régua vai até 2,11 milímetros sendo 1,60 o normal. A faixa de alerta fica entre 161 a 2,10. Acima de 2,11 milímetros entra o estado de emergência.

De acordo com o meteorologista Jeferson Vilhena, em alguns pontos da cabeceira do rio já há sinais de transbordamento. Ele explicou que o evento está sendo causado pelo acúmulo de águas das chuvas que caíram durante os últimos dias naquela região do estado.

O especialista disse, ainda, que os alertas sobre a cheia dos rios no estado já estão sendo emitidos desde a semana passada e eram direcionados aos rios Oiapoque, Amapari e Jari.

“Isso é em consequência das chuvas que caíram no mês de fevereiro sobre as cabeceiras, não é devido a essa chuva de hoje. Chove nas cabeceiras e leva dias e semanas para a água escoar e descer pelos rios. É isso que estamos vendo no alagamento dessa cidade”, explicou Vilhena.

Equinócio das Águas

Para o mês de março, a meteorologia prevê uma quantidade de chuvas mais elevada e alagamentos nos interiores.

No dia 20 acontece o fenômeno do Equinócio das Águas e o evento coincidirá com a lua cheia e as altas das marés. A previsão é de chuva a partir desta quarta-feira (16) até o dia do evento.

Para os Moradores da Região metropolitana de Macapá e do município de Itaubal, o meteorologista faz uma alerta.

“Significa dizer que o rio pode transbordar, principalmente nas áreas mais fragilizadas em Macapá. Então, a gente está prevendo um equinócio com lua cheia, e se estiver chovendo, a situação fica ainda mais crítica, porque acumula águas da chuva, das marés e as cidades de Macapá e Santana podem ir profundo”, alertou Vilhena.