Rio Jari transborda e atinge 800 pessoas no sul do Amapá

Prefeitura de Laranjal do Jarí, a 270 km de Macapá, já prepara documentação para declarar estado de emergência e conseguir recursos extraorçamentários para assistir afetados.

Por ANDRÉ SILVA

Em Laranjal do Jari, quase 800 pessoas já foram afetadas pela alta do Rio Jari, na região sul do Amapá. Nesta segunda-feira (28), o nível do rio ultrapassou a marca de 2,48 centímetros e, com isso, as águas chegaram as casas de 10 bairros da cidade. Até o momento 13 famílias estão desalojadas.

Mesmo com o cenário bastante ameno em relação a outros anos, a Defesa Civil do município já prepara documentação para que seja declarada situação de emergência e, assim, conseguir recursos extraorçamentários para assistir afetados. Para isso, estão sendo juntadas imagens aéreas, fotos dos bairros e casas atingidas.

Em 2018, ano que foi declarado estado de emergência no município, o nível do rio apresentava em 2,40 centímetros.

“Temos todos os indicadores que subsidiam nosso pedido. Em 2018, adotamos a situação quando o nível do rio estava em 2,40 cm, agora ele está a 2,48. Temos todos os elementos legais para fazer a declaração. Estamos finalizando essa parte documental para entregar ao prefeito”, defendeu o coordenador da Defesa Civil do Jari, Cleber Cardoso.

Os bairros atingidos se concentram na área baixa da cidade: Sumaúma, Malvinas, Centro, Três Irmãos, Santarém, Sagrado Coração, Nova Esperança, Mirilândia, Agreste e Prosperidade. As famílias desalojadas estão sendo assistidas pelas equipes de assistência social da Prefeitura.

A estado de emergência pode ser declarado ainda hoje pelo prefeito Marcio Serão (UB-AP), assim que ele retornar da viagem que fez a Macapá.