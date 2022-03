Rodovia Duca Serra: desvio que contorna construção do viaduto é liberado

Motoristas devem ficar atentos ao novo fluxo no sentido Santana/Macapá. Trecho foi liberado na manhã desta quarta-feira (16)

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Como parte da obra do Viaduto da Integração na Rodovia Duca Serra, zona oeste de Macapá, o desvio lateral designado para receber o fluxo de veículos no sentido Santana/Macapá foi liberado na manhã desta quarta-feira (16).

O trecho de aproximadamente 1,5 quilômetro de extensão começou a ser construído em 26 de janeiro para abrigar o trânsito durante a construção do Viaduto.

De acordo com o secretário de Estado de Transportes (Setrap), Benedito Conceição, o solo foi preparado e depois foram colocadas pedras do tipo “rachão”, para assim ser feita a pavimentação e a sinalização até a liberação com duas pistas.

“A medida que a obra vai avançando, nós liberamos o tráfego aqui. O desvio é provisório. Pedimos atenção redobrada dos condutores, pois os pilares do viaduto da estão sendo erguidos e o fluxo de veículos aqui é grande”, falou o secretário.

O outro lado da rodovia continuará atendendo o sentindo Macapá/Santana com retorno em frente à Faculdade Ceap.

As obras do viaduto integram um plano que vai interligar a BR-210, Norte-Sul, Duca Serra, Padre Júlio e 30 de outubro (ao lado do 34° BIS), orçado em R$ 93,3 milhões, sendo R$ 6,4 milhões para construção do viaduto na Duca Serra que terá 100 metros de comprimento, 18 metros de largura e quatro pistas de rolamento.

Os valores foram articulados pelo senador Davi Alcolumbre (DEM). A previsão de conclusão é até dezembro de 2022.