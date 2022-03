Sem abastecimento há semanas, moradores armazenam água da chuva

Caesa ainda não conseguiu identificar problema que afeta trecho do Bairro Jesus de Nazaré

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

Há 15 dias, moradores de um trecho do Bairro Jesus de Nazaré, em Macapá, improvisam para conseguir água potável. Alguns decidiram armazenar água da chuva ou contam com a solidariedade de vizinhos e parentes que possuem poços.

O problema ainda não foi identificado pela Companhia de Água e Esgoto do Amapá (Caesa), segundo informou a assessoria de comunicação da empresa. Equipes continuam na região procurando o local do vazamento. Contudo, moradores das avenidas Princesa Isabel e José de Anchieta – perímetro mais afetado – acreditam em rompimento na tubulação. Eles dizem que o vazamento estaria acontecendo pelo duto que fica dentro do canal, localizado no fim da Rua Manoel Eudóxio Pereira com Princesa Isabel.

A idosa Gisele Martins dos Passos, de 70 anos, mora há 45 anos no bairro. Ela disse que vez ou outra falta água na região, mas passar tanto tempo sem abastecimento é a primeira vez. A idosa reside com o marido e filhos na Avenida José de Anchieta.

Ela contou que colhe água da chuva e armazena em cubas de isopor e baldes. O líquido serve para tomar banho e lavar louças. Já para cozinhar e beber, ela conta que a filha, que mora no Bairro Amazonas, na zona norte de Macapá, é quem enche dois garrafões de 20 litros do filtro e vai deixar na casa dela.

“Depois que fizeram esta limpeza aí na rua foi que a água foi embora. Foi obrigado o meu marido um dia comprar galão de água até pra gente tomar banho”, queixou-se.

O vizinho, Hibraim Pingarilho, de 40 anos, mora no bairro há 6 anos e está armazenando o que consegue durante as chuvas em uma caixa d’água de mil litros. Para beber e cozinhar, ele compra dois garrafões de água mineral de 20 litros quase todos os dias.

Ele também acredita que o problema foi ocasionado quando equipes da Prefeitura de Macapá limpavam o local. A suspeita é de que um cano que passa por dentro do canal tenha sido quebrado.

“Quando eu vou na casa do meu pai, eu fico trazendo água até ter o suficiente para passar alguns dias. Aproveito também quando chove. Eu e meu vizinho já fomos duas vezes na Caesa para solicitar uma equipe pra resolver nosso problema, mas até agora nada”, reclamou o morador.

A dona de casa Maria Araújo, de 57 anos, tem dependido da solidariedade de um vizinho que tem um poço em casa. Ela mora na Avenida Princesa Isabel.

“A gente está até com vergonha porque consome energia, né? A gente usa água pra tudo, lavar roupa, casa, fazer comida. Nossos vizinhos estão indo lá na Caesa quase todos os dias mas eles dizem que estão cavando e procurando e nada”, protestou dona Maria.