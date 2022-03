Sem nunca ter morado em Macapá, Damares receberá título de ‘cidadã’

Proposta é de um vereador da capital

Por SELES NAFES

Sem nunca morado em Macapá (e nem ter cumprido uma única agenda oficial), a ministra da Mulher e da Família, pastora Damares Alves (sem partido), deverá ser agraciada com a mais alta honraria da capital, o título de Cidadã Macapaense. Ela anunciou que estará na capital no próximo dia 31 para um evento político, no qual deverá se posicionar em definitivo sobre uma possível candidatura ao Senado pelo Amapá.

A manobra da honraria não é inédita. No auge do poder, o então presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, Moisés Souza, também concedeu título de Cidadão Amapaense a Eduardo Cunha, o ex-todo-poderoso presidente da Câmara dos Deputados.

Antes dele, o ex-presidente da Alap, Júnior Favacho, também fez o mesmo pelo presidente da Zamin Ferrous, empresa que afundou Santana numa crise econômica sem precedentes.

Nesta terça-feira (29), os parlamentares municipais irão ler a proposta de decreto legislativo do vereador Karlyson Rebouça (PRTB) que concede o título de Cidadã Macapaense a Damares Alves. No entanto, o texto ainda precisará ser aprovado em plenário em outra sessão.

Se Karlyson encontrar apoio dos colegas, o projeto será aprovado rapidamente a tempo de entregar o título à ministra, isso se a visita dela for realmente mantida, como tem assegurado o pastor Guaracy Júnior, possível herdeiro político da ministra se houver uma eventual desistência.