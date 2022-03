Semáforos apagados: empresa abandona contrato de manutenção em Macapá

A Kapsh, empresa argentina, administrava 12 cruzamentos semafóricos na capital do Estado do Amapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNIDIO

Há alguns dias, quem passa por cruzamentos de Macapá logo se depara com semáforos novos sem funcionamento, o que acaba deixando o trânsito ainda mais perigoso.

Durante a produção desta reportagem, por pouco um idoso não foi vítima de acidente no cruzamento da Rua São José com a Avenida Coriolano Jucá, no Centro Comercial.

Depois do susto, ele pouco falou. Estava com pressa para fugir da chuva que caia nesta quinta-feira (10). O senhor aparentava ter entre 60 e 65 anos. Chegou ao local de bicicleta, desceu e tentou atravessar a faixa de pedestres quando surgiu um veículo em alta velocidade buzinando em cima dele.

“Presta atenção rapaz”, disse o motorista.

“Eu sou o velho, e esse é o doido apressado”, retrucou o idoso ao seguir viagem.

Se já é difícil para quem mora por aqui, imagine para quem vem de outro local. É o caso do vigilante Jackson da Silva, de 32 anos, que reside em Porto Grande.

“É um risco para todo mundo, né, mano velho, porque a gente vai parar aqui e não vai saber de quem é a preferencial, aí a gente vai e avança aqui e vem outro e bate a gente. Cheguei hoje e realmente têm várias vias com o sinal apagado. É complicado”, opinou o motociclista.

Segundo o diretor-presidente da Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac), Andrey Rêgo, o motivo do problema é que a empresa internacional Kapsch detentora da manutenção semafórica informou que estava saindo de sistema e não ia mais dar continuidade no serviço.

“A empresa, com base na Argentina, está deixando Brasil. A gente foi pego de surpresa, porque a gente não esperava a saída da empresa do nosso contrato, que seria aditivado. A empresa informou a CTMac que não tinha mais interesse em dar continuidade nesses serviços”, explicou Rêgo.

Com isso, foi iniciado um processo licitatório para a contratação de uma nova empresa com intenção de fazer a substituição de todo o parque semafórico para sanar o problema. Foi nesse período que os semáforos da capital começaram a apresentar problemas.

“Não era interessante pra CTMac, por conta da lisura do processo, contratar uma empresa de forma emergencial, só que nesse momento a gente tá precisando dar uma celeridade, tanto na licitação, quanto numa empresa que trabalhe de forma emergencial para aquisição de materiais para compor a manutenção desses semáforos”, acrescentou Rêgo.

Hoje, o município tem três tecnologias em seu parque semafórico. Só a Kapsh administrava 12 cruzamentos semafóricos.

“A aquisição de material para resolver esses problemas de forma emergencial nós já solicitamos da Sema-Seg. A partir do momento que você efetua o pagamento a Sema-Seg pede 10 dias para a entrega desses materiais e a licitação a gente tá correndo para que no prazo de 2 meses a gente consiga ‘startar’”, detalhou Rêgo.

Como a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) escolheu Macapá para ser modelo de cidade de trânsito, já existem tratativas para que uma equipe local seja treinada para ter conhecimento técnico da tecnologia e que a programação seja feita por aqui, e não de outro estado.

Para piorar, no sábado (5) um cidadão colidiu com um semáforo no cruzamento da Cândido Mendes com a Coriolando Jucá, no Centro, que possuía um controlador de outros 4 cruzamentos. Esse equipamento também era administrado pela empresa argentina.

Outros problemas ocorreram na cidade por falta de placas ou oscilação de energia que, segundo a CTMac, vem causando danos a programação dos semáforos, o que impossibilita trabalhar com a onda verde [sincronização de semáforos que proporciona aos motoristas passarem por uma sequência de sinal verde ao longo de uma via, mantendo uma velocidade razoável], em Macapá.

Nesse momento, a orientação é que todos redobrem a atenção até tudo ser resolvido.