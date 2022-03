Senador e vereadores discutem programa que pagará ‘entrada’ para construção de 400 residências

Foi durante encontro com representantes do Sindicato das Indústrias da Construção Civil e vereadores

Representantes de empresas da construção civil conheceram, nesta segunda-feira (14), o programa que vai bancar a entrada do financiamento de 400 residências no Amapá. O Casa Macapá tem emendas do senador Randolfe Rodrigues (Rede) e do deputado federal Acácio Favacho (Pros). O senador e equipe fizeram a apresentação a representantes do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon), na Câmara Municipal de Macapá.

O programa conta com R$ 10 milhões em emendas, com 50% de cada parlamentar, e atenderá famílias com renda de até R$ 4 mil. A expectativa é de que o programa ajude a aquecer o setor da construção civil, na prática, com cerca de R$ 100 milhões. A previsão, de acordo com o parlamentar, é que ainda em 2022 comece a entrega dos imóveis.

“Além de moradia a quem precisa, vamos gerar empregos e ajudar na recuperação da indústria da construção civil, setor econômico duramente atingido com a crise da Covid-19”, destacou o senador.

Na Câmara, os vereadores discutem o projeto de lei que institui o programa. A relatora é a vereadora Luany Favacho (Pros), que deve entregar parecer ainda nesta semana para ser votado em plenário.