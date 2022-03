Neste domingo (27), o pastor Josué de Almeida faz a análise do capítulo 23 de Êxodo

Bom dia! Os povos de Canaã, para onde os israelitas estavam sendo conduzidos, eram pagãos e adoradores de outros deuses. Não devemos nos adaptar à maioria se essa maioria nos conduz para caminhos errados. Ouça a análise do capítulo 23 de Êxodo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha um ótimo domingo.