Sozinho, policial localiza ladrão de carro e devolve veículo ao Tribunal de Justiça

Carro foi encontrado a 150 km de Macapá, e o bandido foi preso tentando fugir por uma área de mata

Por SELES NAFES

O empenho de um policial militar que estava sozinho numa base da zona rural, no estado do Amapá, terminou com a prisão de um criminoso que havia furtado um carro do Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap). O veículo também foi recuperado. O crime ocorreu no dia 9 de fevereiro, mas foi divulgado apenas durante o feriadão.

O carro oficial do Judiciário, um modelo Fiat Linea branco, estava numa lavagem no Bairro dos Congós, na zona sul de Macapá, quando foi levado por volta das 4h da madrugada. Imagens de câmeras de segurança mostraram a ação do criminoso. Mais tarde, ele confessaria que entrou na lavagem pelo telhado e não teve dificuldades para achar as chaves do veículo, já que conhecia bem o local onde, eventualmente, prestava serviços como lavador.

O veículo foi encontrado abandonado no KM-150, da BR-210, no Distrito do Cupixi, município de Porto Grande. O ladrão teve um pneu furado em Macapá, e o estepe também acabou sendo danificado. Para completar o azar, o bandido não sabia que naquele horário a Ponte do Cupixi estava fechada por estar em obras.

O soldado Martel, do 7º BPM, estava tirando o plantão só na base da localidade (após redução de efetivo na região e o adoecimento de um colega), quando foi avisado da ocorrência. Mesmo sozinho, ele decidiu atender o chamado.

O soldado conversou com moradores que viram o carro sendo deixado no local pelo criminoso, próximo da Ponte do Cupixi. Eles descreveram as principais características do condutor do carro, que estava acompanhado de outras pessoas no veículo.

Em diligências, o policial decidiu percorrer pequenos portos clandestinos da comunidade que poderiam ser usados na fuga, e também locais de mata densa. Num desses trechos, ao perceber a aproximação do policial, o criminoso correu pela vegetação até uma casa, onde foi rendido e imobilizado com uso de algemas.

O bandido, de nome não divulgado, foi preso e apresentado na Delegacia de Polícia de Porto Grande. O veículo foi devolvido no mesmo dia para representantes do Tribunal de Justiça, e ainda não se sabe porque o sistema via satélite de rastreamento só bloqueou o motor do carro horas depois do crime.

A atitude do policial foi bastante elogiada e comemorada em grupos de WhatsApp formados por colegas de farda.

Os demais objetos colocados dentro do carro durante o furto, de acordo com o criminoso, foram deixados por ele numa boca de fumo em Macapá. A suspeita é de que o veículo estava sendo levado para um desmanche próximo nos arredores do município de Pedra Branca do Amapari, a 80 km de Porto Grande.